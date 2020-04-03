АвтоВАЗ просит власти региона возобновить работу

03.04.20 13:17

© РИА Новости. Анар Мовсумов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - "АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось о том, что "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

"Хочу сказать (. . .) ко мне поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечению полной безопасности работы людей, выходят с просьбой, беря на себя обязательства, чтобы была возможность у таких предприятий работать. Такие поступают предложения, в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории Самарской области -коллектива "АвтоВАЗа", - заявил Азаров.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства Самарской области, обращение автопроизводителя рассматривается, решение по нему пока не принято.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. В настоящее время в числе 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области, двое заразившихся - сотрудники "АвтоВАЗа".