Песков: режим "нерабочих дней" в РФ сохранится до ослабления угрозы COVID-19

03.04.20 13:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим нерабочих дней в России будет сохраняться, пока не будет снята угроза эпидемии коронавируса в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент говорил про общий фон. Естественно, пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога, будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором говорил президент. Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость продолжения этого режима. Именно об этом вчера говорил президент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких условиях режим выходных дней может быть снят раньше 30 апреля.

Вместе с тем, он обратил внимание на дополнительные полномочия, предоставленные накануне руководителям регионов, которым "на местах виднее, что делать".

"Руководители регионов, губернаторы смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жёстких мер или наоборот более мягких", добавил Песков.

Он подчеркнул, что Кремлю известно о разных сценариях изменения ситуации в экономике в связи с коронавирусом, включая самые пессимистические. Меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий, заявил Песков.

"Мы знаем, что разные экономисты озвучивают самые разные сценарии, включая самые пессимистические. Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля план, как действовать, если предприятия начнут массово разоряться и закрываться, Песков сказал, что об этом нужно спрашивать правительство, так как все планы формулируются в штабе и в Координационном совете по борьбе с коронавирусом.

При этом Песков отказался комментировать разумность призывов в условиях коронавируса ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов.

"Я никак не комментирую эти призывы. Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразным, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Мишустиным", - заявил Песков.