Режим жесткой самоизоляции продлили в Карелии до 15 апреля

03.04.20 13:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Карелии продлили в регионе режим жесткой самоизоляции до 15 апреля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в видеообращении на своей странице в соцсети в пятницу.

"Сегодня мною подписано распоряжение о продлении жестких ограничительных мер по самоизоляции граждан до 15 апреля. К указанному сроку мы будем внимательно наблюдать за складывающейся на территории республики ситуацией и принимать возможные меры к ослаблению режима ограничений как на территории всей республики, так и в отдельно взятых районах и населенных пунктах", - сказал Парфенчиков.

Глава региона отметил, что республике удается сдерживать распространение инфекции, однако регион по-прежнему в зоне риска, так как порядка 10 тыс. жителей Карелии прибыли и продолжают возвращаться из-за рубежа.

По его словам, после завершения обустройства госпиталя ветеранов войн для размещения там больных COVID-19 начнутся работу по реконструкции для этих же целей отдельного учреждения в городе Питкяранте.

"После выполнения всех мероприятий к 15 апреля у нас будет создано более 300 специализированных коек для лечения больных коронавирусом, из которых почти треть будет готова осуществлять реанимационные мероприятия в отношении сложных больных", - добавил глава республики.

По данным на 3 апреля в Карелии нет подтвержденных случаев COVID-19. Условно положительные диагнозы зафиксированы у четырех человек.