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03.04.20 13:46
Производство многоразовых защитных масок запустили в Карачаево-Черкесии
"По распоряжению главы КЧР Рашида Темрезова министерство промышленности и торговли КЧР включило ООО "Селена" в список организаций Минпромторга России, выполняющих неотложные работы по производству изделий для обеспечения населения необходимыми средствами индивидуальной защиты. Это позволило компании перепрофилироваться на производство гигиенических защитных масок", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы КЧР.
Предприятие отшивает 7 тыс. масок в день. Это двухслойные изделия из стопроцентного хлопка плотностью 140 гр. Маски не медицинские, но подходят для бытовых нужд.
В настоящее время решается вопрос о разрешении ООО "Селена" производить медицинские маски и одноразовые медицинские защитные костюмы. На предприятии уже отшит экспериментальный образец такого защитного костюма.
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