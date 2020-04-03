Производство многоразовых защитных масок запустили в Карачаево-Черкесии

03.04.20 13:46

© РИА Новости. Георгий Зимарев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Селена" запустило в Карачаево-Черкесии производство многоразовых защитных масок, мощностью 7 тыс. единиц в сутки.

"По распоряжению главы КЧР Рашида Темрезова министерство промышленности и торговли КЧР включило ООО "Селена" в список организаций Минпромторга России, выполняющих неотложные работы по производству изделий для обеспечения населения необходимыми средствами индивидуальной защиты. Это позволило компании перепрофилироваться на производство гигиенических защитных масок", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы КЧР.

Предприятие отшивает 7 тыс. масок в день. Это двухслойные изделия из стопроцентного хлопка плотностью 140 гр. Маски не медицинские, но подходят для бытовых нужд.

В настоящее время решается вопрос о разрешении ООО "Селена" производить медицинские маски и одноразовые медицинские защитные костюмы. На предприятии уже отшит экспериментальный образец такого защитного костюма.