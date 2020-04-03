Максимальный размер пособия по безработице на Камчатке превысил 24 тыс. рублей

03.04.20 13:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - На Камчатке, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, изменен размер пособия по безработице, теперь его максимальная величина составляет 12 тыс. 130 рублей, что равняется минимальному размеру оплаты труда в России, сообщается в пятницу на сайте правительства Камчатского края.

На Камчатке пособие для безработных граждан будет выплачиваться с учетом районных коэффициентов.

"Во всех районах Камчатского края, за исключением Алеутского, максимальная величина пособия для безработных граждан составит 19 тыс. 408 рублей, в Алеутском районе - 24 тыс. 260 рублей", - сказала руководитель краевого Агентства по занятости населения и миграционной политике Наталья Ниценко, слова которой приводятся в сообщении.

Ниценко отметила, что всего в регионе по состоянию на 1 апреля в статусе безработных - 2 тыс. 705 человек. Пособие получают 1 тыс. 693 человека, из них 577 - в максимальном размере. Для них эту выплату автоматически начали выплачивать в повышенном размере с 30 марта.

Как сообщалось, поручение главы государства кабинету министров прозвучало во время обращения к россиянам 25 марта. Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях необходимо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. В частности, увеличить пособие по безработице до уровня минимальной оплаты труда.

Ранее максимальная величина пособия по безработице в России составляла 8 тыс. руб. на Камчатке - 12 тыс. 800 руб.

Единственным населенным пунктом Алеутского района Камчатского края является село Никольское, расположенное на одном из Командорских островов - острове Беринга. В Никольском проживает 718 человек. Расстояние от села до Петропавловска-Камчатского по воздуху составляет 775 км.