Лобненскую поликлинику закроют на карантин из-за пациента, зараженного коронавирусом

03.04.20 14:06

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Поликлинику в Лобне закрыли на карантин после того, как пациент с коронавирусом пришёл туда, скрыв диагноз; врачи и другие посетители медучреждения взяты под наблюдение, сообщил главврач лобнинской больницы Павел Прокофьев.

"На сегодняшний момент мы отстранили от работы трех сотрудников, которые непосредственно с ним (зараженным - ИФ) контактировали длительное время, восемь человек из персонала под наблюдением, достаточно прицельным, включая забор биоматериал на коронавирус. Мы выявили всех сотрудников и население, кто находился в то время в поликлинике, чтобы взять их под наблюдение", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, поликлиника останется на две недели на карантине, а стационар в круглосуточном режиме приступил к работе с пятницы.

"Я на рабочем месте, так же как и остальные, сдал мазки, потому что контактировал с супругой пациента", - сообщил главврач.

Он добавил, что ни у кого из сотрудников не наблюдается симптомов коронавируса.

Также Прокофьев отметил, что пациенты поликлиники, которые находились в тот момент внутри здания, после просьбы медиков предоставить контактные данные о себе, стали предоставлять неверную информацию.

"Задача была простая: записать контактные данные всех людей, которые находились в тот момент в здании поликлиники, чтобы взять их под наблюдение... Люди дали спокойно свои данные, но часть сознательно дала неверную информацию о себе, видимо боясь, что у них все-таки найдут коронавирус", - добавил главврач.

Ранее сообщалось, что 1 апреля мужчина с положительным результатом теста на коронавирус пришел в больницу в Лобне на рентген. При этом он не сообщил о своем диагнозе никому из сотрудников.