Компания с участием китайского капитала начнет производство медицинских масок в Ульяновске

03.04.20 14:11

© РИА Новости. Георгий Зимарев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Компания "НТМ Групп", участвующая в создании российско-китайского медицинского кластера в Ульяновске, развернет производство медицинских масок в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ), сообщил гендиректор "Корпорации развития Ульяновской области" Сергей Васин в своем аккаунте в фейсбуке.

"Учитывая острую потребность в одноразовых медицинских изделиях, возникшую в связи с пандемией коронавируса, инвестор принял решение развернуть в ПОЭЗ производство средств защиты: на первом этапе это будет 200 тыс. одноразовых масок в сутки", - написал Васин.

Переговоры с компанией о запуске проекта по выпуску средств индивидуальной защиты прошли в пятницу с участием председателя правительства Александра Смекалина.

Васин отметил, что компания получила соответствующее регистрационное удостоверение Росздравнадзора, "НТМ Групп" планирует отправить оборудование, необходимое для начала производства, и запустить его к концу апреля.

"На следующем этапе обсуждается производство респираторов класса FFP3 - 100 тыс. штук в сутки", - сообщил он.

Как сообщалось, "НТМ Групп" является резидентом ПОЭЗ "Ульяновск". Компания занимается сборкой портативного интеллектуального медицинского оборудования.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, 74,9% акций АО "НТМ Групп" принадлежит китайским компаниям, 12,55% акций - Корпорации развития Ульяновской области, еще 12,55% - московскому АО "РИК".