Мишустин: нельзя исключать развития ситуации с COVID-19 по сложному сценарию

03.04.20 14:18

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - сказал Мишустин.

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - сказал Мишустин.

"Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем решения по поддержке здравоохранения. Уже неоднократно давали поручения о подготовке необходимых койкомест и оценке потребностей, в том числе в финансировании", - отметил он.

Он попросил руководителей субъектов и федеральных органов власти обратить внимание на то, что больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом. "В плане оборудования, лекарств, медицинских изделий", - уточнил Мищустин.

Премьер-министр также поручил обеспечить безопасную работу медиков, которые борются с коронавирусом.

"Коллеги, прошу сделать все необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами. Это, конечно, инфекционисты, пульмонологи", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусной инфекцией, прежде всего, должны быть защищены медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с заболевшими лицом к лицу и самоотверженно выполняют свой профессиональный долг.

В то же время глава правительства призвал регионы при разработке мер по противодействию коронавирусу не действовать по одному шаблону, учитывать специфику конкретного субъекта.

"Хочу особенно подчеркнуть: сегодня нам необходимо принимать решения с учетом специфики конкретного региона - не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, и в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции", - сказал Мишустин.

Он отметил, что "необходимо опираться на профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб".

Мишустин назвал абсолютно оправданным решение президента РФ Владимира Путина о продлении до 30 апреля режима нерабочих дней в стране.

"Эта мера абсолютно оправданна, потому что направлена, прежде всего, на защиту здоровья людей", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что руководителям субъектов РФ даны новые полномочия, которые позволяют принимать решения о том, какой именно режим работы предприятий, учреждений будет оптимальным как для всего региона, так и для отдельных муниципалитетов.

"Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работу. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна. А если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, их нужно согласовывать с правительством России", - сказал Мишустин.