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03.04.20 14:26

Мишустин назвал недопустимой нехватку в регионах койко-мест для больных COVID-19

© РИА Новости. Денис Гришкин
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в регионах не должно быть нехватки мест для приема больных коронавирусом, это недопустимо.

"Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции. В ежедневном режиме мы принимаем проактивные решения по поддержке здравоохранения", - сказал Мишустин на совместном заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом и рабочей группы Госсовета РФ.

Он подчеркнул, что уже неоднократно давались поручения о подготовке необходимого количества койко-мест и оценки потребностей регионов, в том числе в финансировании. 24 марта соответствующее поручение было утверждено вице-премьером Татьяной Голиковой.

Мишустин подчеркнул, что неделю назад, исходя из расчетов регионов на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, было выделено 33 млрд рублей.

"Минфин довел их до каждого региона, а теперь некоторые руководители субъектов Федерации жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приему больных. Такое отношение недопустимо", - сказал премьер-министр.

Мишустин отметил: "Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца".

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