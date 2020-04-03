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03.04.20 14:29

Мособлдума разрешила видеонаблюдение для фиксации нарушений режима самоизоляции

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Нарушения режима самоизоляции в Московской области могут фиксироваться видеокамерами, соответствующая норма заложена в закон, принятый Мособлдумой в пятницу, заявил в пятницу председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

"Мы заложили такую норму (в новый закон - ИФ), но чтобы ее реализовать, должны быть подзаконные акты", - сказал Баранов журналистам.

Он пояснил, что в подзаконных актах должны быть оговорены критерии распознания нарушителей - например, прописана обязанность внести в систему номера транспортных средств граждан, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции.

Мособлдума в пятницу внесла изменения в КоАП Московской области, предполагающие штрафы в размере 4 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции жителями региона.

Эти положения касаются граждан, получивших распоряжение находиться на самоизоляции (в частности, приехавших из-за рубежа).

На остальных граждан, которые получили от властей рекомендацию не выходить из своих жилищ за исключением ряда случаев, эти требования пока не распространяются. Однако впоследствии круг лиц, подпадающих под действие данной нормы, может быть расширен путем принятия постановления губернатора Подмосковья.

Накануне в Подмосковье до 1 мая был также продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также людей, имеющих заболевания эндокринной и мочеполовой систем, органов дыхания, системы кровообращения, а также наличие трансплантированных органов и тканей, новообразований.

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