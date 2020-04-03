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03.04.20 14:38
Полпред в СЗФО представил правительству Поморья врио главы региона Цыбульского
Мероприятие прошло в здании правительства области.
"Только что завершилось представление. Александр Гуцан представил временно исполняющего обязанности губернатора Александра Цыбульского", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на церемонии также присутствовал экс-глава региона Игорь Орлов.
По словам собеседника агентства, члены правительства, представители депутатского корпуса, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти приняли участие в мероприятии по видеосвязи.
Как сообщалось, в четверг губернатор Архангельской области Орлов объявил о сложении полномочий. Президент РФ принял его отставку, назначив врио главы региона Цыбульского, занимавшего пост губернатора НАО.
Глава государства также принял отставку Цыбульского, назначив врио губернатора НАО заместителя главы округа Юрия Бездудного.
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