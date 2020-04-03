Набиуллина: месяц карантина может стоить российской экономике 1,5-2% ВВП

03.04.20 14:39

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во II квартале, во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"В России, как вчера заявил президент, период нерабочих дней, начавшийся в этот понедельник, продлится до 30 апреля. Во многих регионах вводятся дополнительно ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожалению, неизбежно негативно скажутся на экономике. Сегодня уже вышел PMI по услугам - он уже отражает серьезное влияние ограничительных мер, мы видим ухудшение ситуации, но услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики. Мы будем тщательно изучать всю имеющуюся информацию при подготовке прогноза к следующему заседанию по ставке. Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того - насколько длительными будут ограничительные меры", - оценила Набиуллина влияние нерабочего апреля на динамику ВВП в 2020 году.

"Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы внутри II квартала текущего года. Во второй половине года по мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционированию", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, новый прогноз будет готов к следующему заседанию по ставке (24 апреля - ИФ), "сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений".

Набиуллина отметила, что сегодня в России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса.

"Мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения. Многие люди и бизнес вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией", - сказала Набиуллина.

По ее словам, также нарушены некоторые производственные связи и цепочки. "Но на шок предложения накладывается и шок спроса из-за снижения доходов, роста неопределенности относительно траектории восстановления. Дополнительным негативным фактором может стать ухудшение финансового положения предприятий, поэтому, кстати, во многих странах принимаются меры по их поддержке", - отметила председатель Банка России.

Она пояснила, что если бы ситуация ограничилась только шоком предложения, то наблюдалась бы ситуация "пусть и довольно глубокого спада, но за ним бы быстро следовал компенсирующий подъем экономики".

"Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, также возможное ухудшение финансового положения компаний может удлинить стадию выхода из спада. Скорость выхода будет существенно зависеть и от ситуации в глобальной экономике, в частности, от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке", - сказала Набиуллина.

В то же время в Банке России уверены, что дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности сейчас не требуется. Набиуллина заявила, что регулятор готов задействовать свои инструменты, если это потребуется.

"В целом, можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась. Хотя, конечно, еще пока далека от нормальной. На настоящий момент, на наш взгляд, дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется. Но мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо", - сказала она.

Как сообщалось ранее, Банк России во второй половине марта 2020 года принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.

ВВП РФ в апреле в годовом выражении может сократиться на двузначные величины - в пределах 20%, в целом в 2020 году это может уменьшить динамику ВВП на 1-2 п.п., прокомментировали "Интерфаксу" экономисты вопрос о том, как полностью нерабочий апрель может повлиять на российскую экономику.

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин еще в среду заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.