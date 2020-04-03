Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ развивается по благоприятному сценарию

03.04.20 14:59

© РИА Новости. Павел Львов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Кривая (соотношение того, насколько быстро растёт количество заболевших) сегодня идет по благоприятном сценарию", - заявил Мурашко на брифинге в пятницу.

По его словам, "введенные меры реально повлияли на поступление больных, тяжесть больных".

Мурашко также призвал сократить потребление алкоголя - "это то, что позволит минимизировать вредное влияние на так нужные сегодня защитные силы организма".

Министр посоветовал в целом поддерживать свой иммунитет.

При этом ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден.

"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.