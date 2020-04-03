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03.04.20 15:19
Мэрия Тольятти запретила провозить в троллейбусах и автобусах более 14 человек
"В муниципальном транспорте Тольятти вводятся дополнительные меры безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Установлены лимиты вместимости автобусов и троллейбусов в зависимости от марки машины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы могут перевозить единовременно от 12 до 14 человек, троллейбусы 14 человек.
В сообщении напоминается, что при нахождении в общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию не менее 1-1,5 метров.
Кроме того, чтобы жители Тольятти соблюдали дистанцию, пассажирские места в салонах будут отгорожены лентами.
Также, для разграничения пассажиропотока установлен порядок входа и выхода в транспорт: вход через переднюю дверь, выход - через среднюю и заднюю двери.
Сотрудники мэрии будут контролировать наполняемость автобусов.
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