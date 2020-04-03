|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.20 15:29
На Ставрополье за сутки составили 184 протокола за нарушение самоизоляции
"К сожалению, правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи, когда режим самоизоляции необоснованно нарушается. Причем, число таких фактов растет. Только вчера органами правопорядка было заведено 184 административных дела. На треть больше, чем днем ранее (около 135 - ИФ)", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.
Глава региона напомнил, что не стоит нарушать правила, поскольку только при соблюдении режима самоизоляции ситуация может измениться в лучшую сторону.
"Чем строже мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее сможем преломить ситуацию. Помогите нам остановить коронавирус. Не подвергайте своё здоровье и жизнь опасности", - добавил Владимиров.
На сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрирвоано 11 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket