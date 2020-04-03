На Ставрополье за сутки составили 184 протокола за нарушение самоизоляции

03.04.20 15:29

© РИА Новости. Артур Лебедев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Административные протоколы составляют в отношении жителей Ставрополья, нарушивших режим самоизоляции, за последние сутки поймано на треть больше нарушителей, чем днем ранее, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в пятницу.

"К сожалению, правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи, когда режим самоизоляции необоснованно нарушается. Причем, число таких фактов растет. Только вчера органами правопорядка было заведено 184 административных дела. На треть больше, чем днем ранее (около 135 - ИФ)", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Глава региона напомнил, что не стоит нарушать правила, поскольку только при соблюдении режима самоизоляции ситуация может измениться в лучшую сторону.

"Чем строже мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее сможем преломить ситуацию. Помогите нам остановить коронавирус. Не подвергайте своё здоровье и жизнь опасности", - добавил Владимиров.

На сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрирвоано 11 подтвержденных случаев заражения COVID-19.