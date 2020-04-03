Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению во взяточничестве

03.04.20 15:31

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко подозревается в коррупции, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в пятницу.

Согласно сообщению, Плитко был задержан в пятницу при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области.

По данным пресс-службы, с сентября-октября 2018 года вице-губернатор создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности.

"Участниками преступной группы было налажено получение взяток в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ "Кировгослесхоз", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь на сайте Следственного комитета РФ сообщается, что в отношении Плитко возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По информации следствия, вице-губернатор был задержан при получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Глава областного Минлесхоза также задержан.

Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.

Плитко занимает пост вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года.