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03.04.20 15:31
Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению во взяточничестве
Согласно сообщению, Плитко был задержан в пятницу при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области.
По данным пресс-службы, с сентября-октября 2018 года вице-губернатор создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности.
"Участниками преступной группы было налажено получение взяток в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ "Кировгослесхоз", - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь на сайте Следственного комитета РФ сообщается, что в отношении Плитко возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По информации следствия, вице-губернатор был задержан при получении части взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Глава областного Минлесхоза также задержан.
Решается вопрос об избрании обоим меры пресечения.
Плитко занимает пост вице-губернатора Кировской области с марта 2019 года.
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