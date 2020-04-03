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03.04.20 15:39
Сообянин: введение одинаковых мер против COVID-19 по всей РФ бессмысленно
"По Москве и Московской приняты, пожалуй, наиболее жесткие решения. Понятно почему: половина всех пассажиров, приезжающих в страну, проехали через Москву. Огромное количество москвичей сами побывали за границей и вернулись. Речь идёт о тысячах, а о десятках тысяч людей - это группа риска", - сказал мэр.
По его словам, "естественно и динамика заражения самая высокая в Москве". "Поэтому мы должны принимать самые жесткие меры. Они приняты и на текущей неделе и продлены до конца месяца", - сказал он в интервью Первому каналу в пятницу.
"Мы делаем все чтобы не разрушить экономику, с другой стороны, мы должны сглаживать пики распространения инфекции", - заявил мэр.
По его словам, в последние дни развернулась дискуссия, почему решения из-за коронавируса одинаково не распространены на всю страну, и отдельные регионы принимают свои решения.
"Нельзя сравнивать ситуацию в Москве и в каком-то сибирском посёлке, Чукотку и Калининград, и Сочи с домами отдыха. У каждого своя ситуация, страна огромная. Мы не Бельгия, не Швейцария, и даже не Германия, у нас колоссальная территория", - отметил мэр Москвы.
В такой ситуации, по его словам, необходимо ориентироваться на уровень потенциальной опасности.
"Поэтому сплошное одинаковое решение на всех территориях бессмысленно, мы ещё и экономику прихлопнем и создадим огромное количество безработных там, где этого не надо было делать. И сегодня все регионы принимают решения по самоизоляции, ограничительные меры исходя из той ситуации, которая реально у них складывается", - отметил Собянин.
По его словам, решения, принимаемые регионами, во многом вводятся по предписанию главных санитарных врачей. "Все эти решения происходят не спонтанно, а с учётом рекомендаций или даже приказов вот этой вертикали санитарных врачей. Плюс к тому - конкретные решения, связанные с работой конкретные предприятий, либо с работой системы образования, они принимаются после консультаций с правительством РФ, с оперативным штабом", - сказал глава города.
Он также напомнил, что как минимум два раза в неделю проводятся селекторные совещания с регионами, где эти меры подробно обсуждаются. "И сегодня такое селекторное совещание проведено под руководством председателя правительства. Так что говорить о том, что какая-то вакханалия наступила и каждый лепит что попало - это не соответствует действительности абсолютно. Решения, принятые президентом, своевременные и точные", - добавил Сергей Собянин.
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