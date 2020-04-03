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03.04.20 15:44
В Ленобласти могут приостановить работу предприятий за отсутствия масок у сотрудников
Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в пятницу в ходе совещания с главами муниципальных районов, системообразующие организации области при доставке сотрудников на работу и домой должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты.
"Все должны быть, как минимум, в масках, водители должны быть в масках и перчатках, средство транспорта при въезде на предприятие должно подвергаться дезинфекции", - сказал Дрозденко.
Он уточнил, что проверять соблюдение правил будут сотрудники Роспотребнадзора, ветеринарные и медицинские службы.
"Те, кто не будут соблюдать эти нормы и правила, будут включены в список, где будет приостановлена работа предприятия", - подчеркнул Дрозденко.
По словам губернатора, не у всех организаций и предпринимателей есть возможность развозить работников спецтранспортом. В этом случае сотрудники, направляясь на службу в общественном транспорте, должны быть в масках или респираторах. В отношении них также будут выборочные проверки.
"Если кто-то из ваших работников будет обнаружен в транспорте... Например, он едет в общественном транспорте на работу, ваш сотрудник не использует, как минимум, маску или респиратор, ваше предприятие будет приостановлено в работе. Никаких сантиментов здесь не будет", - отметил глава региона
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