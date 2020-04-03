В Ингушетии сменились главы республиканских Минфина и Минэкономразвития

03.04.20 16:00

© РИА Новости. Алексей Дружинин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил Дмитрия Дормидонтова от исполнения обязанностей министра финансов республики по собственной инициативе, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"На должность, которую занимал Дормидонтов, переходит Лиана Плиева, ранее возглавлявшая министерство экономического развития республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Плиева получила высшее образование по специальности "Финансы и кредит" в Российской экономической академии им. Плеханова, по специальности "Государственное и муниципальное управление" - в Сочинском госуниверситете. Она - кандидат экономических наук.

Известно, что до утверждения в должности руководителя Минэкономразвития региона она работала в Казначействе города Москвы, имеет опыт работы на различных должностях в главном управлении Центрального Банка РФ по Ингушетии, а также в постпредстве Ингушетии при президенте РФ.

И. о. руководителя Минэкономразвития республики назначена Асет Кациева. Она - выпускница Санкт-Петербургского государственного технического университета им. Петра Великого. В 2004 году завершила обучение в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и защитила диссертацию, кандидат экономических наук. С 2016 года занимает пост замминистра экономического развития.

Дормидонтов руководил региональным Минфином с ноября минувшего года.