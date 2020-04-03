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03.04.20 16:19
Промпредприятиям в Новосибирской области будет разрешено работать в апреле
"Правительство Новосибирской области принимает следующее решение при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя обязательства по выполнению полного комплекса санитарных, защитных мер, которые бы полностью обеспечивали безопасность их работников", - сказал он журналистам в пятницу.
"Если руководители готовы взять на себя ответственность за неукоснительное выполнение этих мер, с понедельника, 6 апреля, на территории Новосибирской области разрешается возобновить работу предприятиям промышленным и предприятиям строительного комплекса", - подчеркнул Травников.
На другие предприятия, работа которых была приостановлена на нерабочей неделе, это решение не распространяется.
"Соответственно, организации торговли, не входящие в закрытый перечень, сферы услуг, развлечений, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочие предприятия, деятельность которых была приостановлена, остаются в режиме нерабочих дней", - сказал губернатор.
Этот режим продлится до 30 апреля.
Также, по его словам, принято решение о дополнительной дезинфекции в Новосибирске, которую начнут проводить до 6 апреля.
Что касается других ограничительных мер, то, в частности, закрытие границ в их числе не рассматривается. "Ни в коем случае", - сказал Травников, отвечая на соответствующий вопрос.
Прочие ограничительные меры продолжают действовать.
В целом эпидемическая ситуация по коронавирусу в регионе находится на допустимом уровне, подчеркнул губернатор.
Он также сообщил, что Новосибирск по крайней мере до 7 апреля продолжит принимать рейсы из Бангкока, всех пассажиров будут отправлять на обсервацию или самоизоляцию, если это местные жители.
Как сообщалось, постановлением губернатора от 31 марта гражданам было предписано не покидать места проживания и пребывания за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места работы в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года.
Транспортное сообщение и услуги доставки не приостанавливались, жителям региона разрешалось выходить из дома для приобретения товаров первой необходимости в ближайших магазинах, выгуливать домашних животных в пределах 100 м от дома, выносить мусор в ближайшее место сбора отходов, а также соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозок в легковом такси.
Эти ограничения действовали по 5 апреля включительно.
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