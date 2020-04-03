Первый случай подозрения на COVID-19 выявлен в учебном заведении Минобороны РФ в Пермском крае

03.04.20 16:30

© РИА Новости. Константин Михальчевский

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Воспитатель Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ (поселок Звездный, Пермский край) госпитализирован с подозрением на заражение новым коронавирусом COVID-19, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося на самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время взятые у воспитателя пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время педагог изолирован в медицинском учреждении.

В ведомстве отметили, что, находясь на самоизоляции, воспитатель с 27 марта училище не посещал и контактов с другими воспитателями и воспитанниками не имел.

"При этом до 27 марта никаких признаков заражения воспитателя инфекцией в ходе проводимых медиками ежедневно по несколько раз в день со всем личным составом училища диагностических мероприятий в училище не фиксировалось. У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты", - добавил собеседник агентства.

Медики определили круг лиц в училище, с которыми контактировал воспитатель до 27 марта, они находятся под постоянным наблюдением и со всеми проведено тестирование. "По результатам проведения всеобщего диагностирования ни у кого из воспитанников и преподавателей признаков заболевания также не выявлено", - добавили в пресс-службе.

Учебный процесс в училище спланирован исключая пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. Ежедневно несколько раз в день медиками проводятся диагностические мероприятия со всеми находящимися в училище воспитателями и учениками. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, сообщили в ЦВО.

По последним данным, всего в Пермском крае выявлен 21 случай заражения коронавирусом, из них три человека выздоровели, двое скончались.