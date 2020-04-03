Власти ХМАО поручили региональным аэропортам предусмотреть возможность обслуживать вахтовиков отдельно

03.04.20 16:55

© РИА Новости. Максим Блинов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила органам власти и региональными аэропортами разработать технологическую карту, исключающую контакты пассажиров вахтовых и заказных рейсов с другими путешественниками, сообщил региональный оперативный штаб.

"Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры, департаменту недропользования и природных ресурсов округа совместно с аэропортами региона до 3 апреля 2020 года: разработать временную технологическую карту (схему) обслуживания пассажиров и багажа вахтовых (заказных) рейсов, исключающую контакты прилетевших пассажиров вахтовым (заказным) рейсов с пассажирами аэровокзала", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ,по данным на утро 3 апреля, в ХМАО зафиксировано 16 случаев COVID-19, половина из них - за последние сутки.

В частности, 31 марта был подтвержден случай заражения коронавирусом на Приобском месторождении в зоне деятельности ООО "Роснефть-Юганскнефтегаз". COVID-19 выявили у сотрудника одной из сервисных компаний, который не заявил о своем пребывании за границей и после туристической поездки вернулся на вахту в район Приобского месторождения.

3 апреля стало известно еще о восьми случаях COVID-19, в том числе шесть из них контактировали с зараженным на Приобском месторождении.

Как сообщали 1 апреля "Интерфаксу" в "РН-Юганскнефтегаз", компания принимает все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции на Приобском месторождении, а также на других объектах предприятия. Вахтовые поселки Меркур и Пионерный закрыты на карантин.

При этом, как подчеркивали в компании, все производственные процессы на объектах "РН-Юганскнефтегаз" ведутся в штатном режиме.

Приобское месторождение открыто в 1982 году, введено в разработку в 1999 году. По величине извлекаемых запасов нефти Приобское месторождение относится к уникальным, по геологическому строению - к сложным. "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) разрабатывает южную часть Приобки, "Роснефть" (MOEX: ROSN) - северную.