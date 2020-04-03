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03.04.20 17:40
Власти не планируют "закрывать" Петербург
"Что касается города, мы его закрывать не собираемся, обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которая сейчас существует", - сказал Беглов в пятницу в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам губернатора, в настоящий момент подготовлено 2715 специализированных коек для зараженных COVID-19.
"До конца апреля мы подготовим еще. Всего 6500 коек будет готово в общей сложности", - отметил Беглов.
Кроме того, в наличии имеются 1870 аппаратов ИВЛ. "До конца апреля приобретем еще 144", - сообщил он.
"Город сегодня в тех объемах, которые необходимы, полностью готов. Всё необходимое на сегодняшний день для города есть", - заверил губернатор.
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