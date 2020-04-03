Власти не планируют "закрывать" Петербург

03.04.20 17:40

© РИА Новости. Екатерина Штукина

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Перекрывать границы Санкт-Петербурга не планируется, принятых мер достаточно, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Что касается города, мы его закрывать не собираемся, обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которая сейчас существует", - сказал Беглов в пятницу в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам губернатора, в настоящий момент подготовлено 2715 специализированных коек для зараженных COVID-19.

"До конца апреля мы подготовим еще. Всего 6500 коек будет готово в общей сложности", - отметил Беглов.

Кроме того, в наличии имеются 1870 аппаратов ИВЛ. "До конца апреля приобретем еще 144", - сообщил он.

"Город сегодня в тех объемах, которые необходимы, полностью готов. Всё необходимое на сегодняшний день для города есть", - заверил губернатор.