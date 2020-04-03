Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров заработает в Москве 10 апреля

03.04.20 18:13

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичный велопрокат откроется раньше 10 апреля, воспользоваться им смогут только курьеры и волонтёры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина - еще неделю спустя. Но - в отличие от прошлых лет - первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры", - написал Собянин в пятницу на своём сайте.

По его словам, велопрокат в первое время будет работать бесплатно.

"Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров", - сказал мэр.

Как отметил Собянин, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.

Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации, добавил мэр.