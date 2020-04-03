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03.04.20 18:13
Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров заработает в Москве 10 апреля
"В этом году велопрокат заработает раньше обычного срока. Половина станций будет открыта в следующую пятницу, 10 апреля. Вторая половина - еще неделю спустя. Но - в отличие от прошлых лет - первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры", - написал Собянин в пятницу на своём сайте.
По его словам, велопрокат в первое время будет работать бесплатно.
"Однако время бесплатных поездок будет ограничено, чтобы велосипедами могли воспользоваться как можно больше курьеров и волонтеров", - сказал мэр.
Как отметил Собянин, велосипеды ускорят доставку продуктов, готовой еды и предметов первой необходимости москвичам, которые вынуждены сидеть дома, в первую очередь пожилым и хронически больным людям.
Инструкции по подключению к бесплатному тарифу направлены в курьерские службы и волонтерские организации, добавил мэр.
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