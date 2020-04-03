Власти Крыма и Волгоградской области разрешили жителям в режиме самоизоляции ездить на дачи

03.04.20 20:39

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Жителям Крыма разрешается самоизолироваться на дачах, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании штаба в пятницу.

"У человека, который в машине находится, должен быть документ, подтверждающий, что он куда-то едет. На своей даче самоизоляция - это нормальный процесс", - сказал Аксенов.

Данную идею поддержал премьер Крыма Юрий Гоцанюк. Он подчеркнул, что на дачах у людей могут быть домашние животные, которые требуют ухода, а в это время уже начаты "весенние полевые работы, кто-то высаживает рассаду".

В Волгоградской области, где в пятницу губернатор Андрей Бочаров на заседании оперштаба заявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля, также расширили список случаев, в которых жителям можно покидать дома.

К ранее сформированному перечню добавился пункт "следование на личном транспорте или легковом такси от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам и обратно".

В целом же, как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, в регионе сохраняется особый порядок передвижения людей на улице, приостанавливается работа общественного транспорта, закрыты пункты розничной торговли, торговые и досуговые центры.

Как отметили в правительстве Ставропольского края, на перемещения владельцев дач и участков в регионе распространяются те же требования, что и на других жителей.

"Однако в крае, в соответствии с постановлением губернатора, действует временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам. Поэтому на период обязательной самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставропольского края приостановлены", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом правительстве.

Аналогичная ситуация складывается в Астраханской и Ростовской областях - прямого запрета на нахождение людей на дачах нет, однако перемещение по регионам регламентируется существующими постановлениями о режимах самоизоляции.

В пресс-службе администрации Краснодарского края агентству не смогли уточнить, возможна ли самоизоляция жителей на дачах и садовых участках, однако подчеркнули, что "есть случаи, которые не прописаны в постановлении, поэтому губернатор призвал власти и органы вникать в ситуацию каждого человека".