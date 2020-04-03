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03.04.20 21:07

РФ приостанавливает авиарейсы для возвращения россиян

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия с полуночи субботы приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

"В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - говорится в сообщении штаба.

"Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в РФ, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00.00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.

"Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей - правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств", - говорится в сообщении штаба, опубликованном вечером в пятницу.

Отмечается, что россиянам за рубежом необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, она станет доступна с нуля часов 4 апреля. На основе этих данных будет сформирован графика вывоза граждан в Россию.

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