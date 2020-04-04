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04.04.20 12:03
Испытания вакцины COVID-19 на людях могут начаться в конце июня
"Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года, и после этого перейти на стадию доклинических исследований. Последующий этап клинических исследований - уже непосредственно на людях", - сказал Максютов в документальном фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).
По его словам, сейчас у ученых "Вектора" уже удалось создать иммунитет от коронавируса у хорьков и мышей, сейчас специалисты приступили к работе с низшими приматами.
Отвечая на вопрос, когда могут начаться испытания на людях, и может ли это быть июнь, Максютов ответил, что "рассчитывает на это".
"Но для этого, мы, во-первых, должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, а второе и самое главное - это получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований", - сказал директор "Вектора".
Следующая фаза клинических испытаний - на людях - непростая, и вряд ли она будет короткой, заявила в фильме руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
"Здесь могут быть разные варианты развития, но разных, в общем-то, всего два. Первый - это классический, и как правило, он неизбежен на определенных этапах. Это определение, в первую очередь, безвредности вакцины. То, что она эффективна, мы поняли, когда выбирали лучший прототип, и мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда. Это достаточно непростой и не короткий этап", - сказала Попова.
По ее словам, есть еще схема, когда сразу используются испытания на добровольцах.
"(Такая схема - ИФ) тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом", - отметила руководитель Роспотребнадзора.
Между тем, по словам Максютова, в США испытания вакцины сразу от проверки на мышах перешли в стадию проверки на людях.
"В США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента только на мышах. То есть, фактически, они опустили все этапы доклинических исследований, что в условиях пандемии, вероятно, они посчитали допустимым", - сказал директор "Вектора".
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