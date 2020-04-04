Притормозить болезнь: почему нерабочая неделя превратилась в нерабочий месяц?
  
Как можно скорее: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут в июне
   
Отставки на фоне коронавируса: в четырех российских регионах за сутки сменились главы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.04.20 12:03

Испытания вакцины COVID-19 на людях могут начаться в конце июня

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Вакцина от новой коронавирусной инфекции прошла испытания на мышах и хорьках, начинаются тесты на обезьянах, к концу апреля стадия проверки на животных должна завершиться, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года, и после этого перейти на стадию доклинических исследований. Последующий этап клинических исследований - уже непосредственно на людях", - сказал Максютов в документальном фильме журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

По его словам, сейчас у ученых "Вектора" уже удалось создать иммунитет от коронавируса у хорьков и мышей, сейчас специалисты приступили к работе с низшими приматами.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться испытания на людях, и может ли это быть июнь, Максютов ответил, что "рассчитывает на это".

"Но для этого, мы, во-первых, должны показать эффективность вакцины на уровне лабораторных испытаний, а второе и самое главное - это получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований", - сказал директор "Вектора".

Следующая фаза клинических испытаний - на людях - непростая, и вряд ли она будет короткой, заявила в фильме руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Здесь могут быть разные варианты развития, но разных, в общем-то, всего два. Первый - это классический, и как правило, он неизбежен на определенных этапах. Это определение, в первую очередь, безвредности вакцины. То, что она эффективна, мы поняли, когда выбирали лучший прототип, и мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда. Это достаточно непростой и не короткий этап", - сказала Попова.

По ее словам, есть еще схема, когда сразу используются испытания на добровольцах.

"(Такая схема - ИФ) тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом", - отметила руководитель Роспотребнадзора.

Между тем, по словам Максютова, в США испытания вакцины сразу от проверки на мышах перешли в стадию проверки на людях.

"В США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента только на мышах. То есть, фактически, они опустили все этапы доклинических исследований, что в условиях пандемии, вероятно, они посчитали допустимым", - сказал директор "Вектора".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.20 20:44
Ракова: режим самоизоляции в Москве могут ужесточить
.
  03.04.20 18:13
Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров заработает в Москве 10 апреля
.
  03.04.20 17:07
Нарушители режима самоизоляции оштрафованы в Москве на 4 тыс. руб. каждый
.
  03.04.20 16:28
Собянин считает неправильным раздавать всем бюджетные деньги
.
  03.04.20 15:51
Собянин: необходимости жесткого пропускного режима в Москве пока нет
.
  03.04.20 15:39
Сообянин: введение одинаковых мер против COVID-19 по всей РФ бессмысленно
.
  03.04.20 11:31
В Москве оштрафуют первых 4 больных COVID-19, нарушивших карантин
.
  03.04.20 11:02
Почти половина из новых заболевших коронавирусом в Москве младще 45 лет
.
  03.04.20 09:46
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 168 человек
.
  03.04.20 08:23
Из Коммунарки выписано 25 пациентов, перенесших коронавирус


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket