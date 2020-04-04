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04.04.20 12:11

Число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось за сутки на 582 человека

© РИА Новости. Алексей Даничев
4 апреля. Interfax-Russia.ru - За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В России на сегодняшний день всего зарегистрировано 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах.

Больше всего новых случаев в Москве - 434.

Почти половина новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Москве люди младше 45 лет, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек - от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей", - отмечают в штабе.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 случаев COVID-19.

На втором месте по число заболевших следует Московская область - 49, далее идет Санкт-Петербург - 15, Брянская область - 12, Ивановская область - 10, в Рязанской и Ленинградской областях - по шесть заболевших, в Костромской области - пятеро, в Бурятии - четверо, в Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Коми, Чечне, Алтайском крае - по трое, в Воронежской, Тульской, Ярославской областях, Адыгее - по двое, в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии - по одному заболевшему.

За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека (из них половина - 26 - в Москве, еще 13 в Подмосковье, пятеро в Свердловской области, по двое в Крыму и Псковской областях, по одному в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии), а всего к настоящему моменту победили болезнь 333 человека.

Умерли за сутки девять пациентов (из них семеро в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае). Всего от коронавируса скончались в России 43 заболевших (из них 27 - в столице).

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