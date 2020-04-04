Взрыв газа в Орехово-Зуево обрушил подъезд дома с 1 по 3 этаж

04.04.20 14:02

© РИА Новости. МЧС РФ

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево произошёл на третьем этаже и повлёк обрушение подъезда, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на 3 этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением 2 подъезда с 5 по 3 этажи. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в готовность приведены силы ЦСООР "Лидер", Центроспас, Ногинского спасательного центра и ГУ МЧС России по Московской области.

Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, сообщили в МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом газа в многоэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернатор Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Полетыкин. Главе муниципалитета дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым", - говорится в сообщении.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу, что подъезд пятиэтажки почти полностью обрушился после взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.

"Полное обрушение с 1 по 5 этаж. Люди находились дома. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие", - сказал источник.

Погибшие могут быть на втором и третьем этажах, отмечает собеседник агентства.