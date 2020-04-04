Регионы ЮФО и СКФО выставляют посты на въездах в города

04.04.20 15:07

© РИА Новости. Константин Михальчевский

Ростов-на-Дону. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Ряд регионов Южного федерального и Северо-Кавказского округов ввели дополнительные ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, большинство ограничений связаны с проездом транспортных средств.

В пятницу постановлением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова до 30 апреля продлены меры по снижению рисков распространения коронавируса в регионе, касающиеся, в том числе, необходимости обязательной самоизоляции.

Вместе с продлением срока действия ограничений постановление вводит еще одну причину, по которой ставропольцы смогут покидать дома. Помимо выхода для того, чтобы вынести мусор, пойти в ближайший магазин, аптеку, больницу или на прогулку с собакой, можно будет обратиться к ветеринару, если питомец будет нуждаться в экстренной помощи.

Еще одно нововведение на Ставрополье может начать действовать после 7 апреля: требование отправлять смс-сообщение при планировании выхода из дома по всем перечисленным причинам. Этот вопрос глава края поручил проработать краевому Минпрому.

Вместе с тем, ставропольский губернатор заявил, что в зависимости от изменения эпидобстановки могут приниматься "решения либо об ужесточении и продлении ограничительных мер, либо, наоборот, о частичном их послаблении".

"Уже в понедельник будет определено, можно ли расширить круг предприятий и организаций, которые продолжат работу. В среду мы еще раз оценим эпидситуацию и примем решение о сроках режима самоизоляции", - уточнил Владимиров.

Пресс-служба правительства Адыгеи сообщила, что с 3 апреля на территории республики жителям запрещено покидать места проживания. Исключение является обращение за экстренной медпомощью, поход в магазины и аптеки, следование к месту работы. Также разрешено выбрасывать мусор, выгуливать животных, посещать лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Кроме того, запрещен проезд транспортных средств по территории муниципальных образований. Исключение составляют межрегиональные перевозки по доставке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

Ограничения не действуют на работников госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им предприятий и учреждений, а также волонтеров. Эти категории граждан должны иметь при себе спецпропуска, в том числе, на автотранспорт.

Власти Севастополя продлили режим обязательной самоизоляции на неделю, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, после 12 апреля этот режим может быть смягчен, например, его могут отменить для каких-либо конкретных сфер деятельности.

Также глава города решил оставить на въездах в Севастополь пять пунктов контроля транспорта, которые планировалось свернуть после установки блокпоста на Крымском мосту.

"Это не значит, что мы запрещаем выезжать из Севастополя или въезжать в город. Правоохранителям нужно решать свои задачи, плюс, мы обеспечиваем контроль состояния здоровья перемещающихся граждан. Это дает результаты - человека с этого пункта увезли с пневмонией в клинику, взяты анализы. Кроме того, мы информируем граждан из других регионов, что в Севастополе сейчас закрыты все гостиницы, рестораны, места отдыха", - пояснил Развожаев.

На следующей неделе, после выдачи всем спецпропусков, в Севастополе начнут штрафовать за игнорирование режима самоизоляции, нарушителям придется заплатить от 1 до 30 тысяч рублей.

В Крыму решение о продлении или ужесточении ограничительных мер пока не приняли. Как заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба в субботу, решение будет озвучено 5 апреля, оно зависит от эпидемиологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба администрации Элисты (Калмыкия), с 4 апреля вступает в силу ограничение движения автомобилей в ночное время с 23:00 до 5:00 мск. Запрет не распространяется на транспортные средства правоохранительных, экстренных и спецслужб. Для таких категорий предусмотрен спецпропуск.

В Ростовской области с 4 апреля ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом, сообщает управление информационной политики правительства региона.

В частности, приостановлено междугороднее сообщение, а пригородный транспорт будет работать по временному расписанию. В качестве альтернативы жителям Ростовской области предлагают воспользоваться электричками.

Также с 4 апреля на въездах в Ростов-на-Дону проводятся проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. На ряде трасс на въезде в город проезжая часть сужена до одной полосы.

"Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней и при необходимости могут быть продлены", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение с 3 апреля запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах республики, а с 5 апреля - закрыть въезд в республику всех видов транспорта и ограничить прибытие граждан.

На своей странице в Вконтакте Кадыров написал в субботу о том, что не надо называть введенные меры "комендантским часом".

"Пишут, что мы объявили комендантский час. Нет! Мы на себя такую роль не берем. Нами введен режим "Стоп движение", чтобы в ночное время очистить и дезинфицировать город и населенные пункты", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова режим самоизоляции продлен до 30 апреля. По данным пресс-службы администрации региона, сохраняется особый порядок передвижения людей на улице, приостанавливается работа общественного транспорта, закрыты пункты розничной торговли, торговые и досуговые центры.