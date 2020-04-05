МЧС: спасательные работы завершены на месте взрыва газа в Подмосковье

05.04.20 01:44

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5 апреля. Interfax-Russia.ru - МЧС завершило спасательные работы в пострадавшем от взрыва пятиэтажном доме в Орехово-Зуево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 0:20 завершены аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Московской области "Интерфаксу" сообщили, что в результате взрыва газовой колонки во втором подъезде 5-этажного дома по ул. Гагарина, 31 обрушились 3 этажа второго подъезда дома, частично пострадали квартиры первого подъезда.

"Пострадали 9 человек, 3 из них погибли", - сказали в управлении.

Также там сообщили, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 249 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 161 человек и 26 единиц техники.

"Это пожарные и спасатели Московской области, работники коммунальных служб, специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Центра проведения спасательных операций особого риска "Лидер" с кинологическими расчетами", - отметили в МЧС.

Также в МЧС добавили, что пять пострадавших находятся в ЦРБ Орехово-Зуево, один человек отпущен на амбулаторное лечение.

"На месте работает комплекс "Струна", чтобы определить состояние здания. Дальнейшие работы по восстановлению здания будут проводиться силами муниципального образования", - подытожили в управлении.