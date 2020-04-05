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05.04.20 08:20

СКР: возбуждено уголовное дело после расстрела 5 человек в Рязанской области

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело после расстрела пяти человек в Касимовском районе Рязанской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 апреля около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались. Сообщается, что мужчина стрелял из зарегистрированного одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

В настоящее время стрелявший задержан.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие.

"Мужчина 1988 года рождения был психически нездоров. Состоял на учете у психиатра. Вечером, услышав шум в соседней квартире, он взял ружье, поднялся к соседям и расстрелял их. Затем выстрелил в других соседей, заходивших в подъезд с улицы", - сказал источник

Всего погибли пять человек. Стрелок задержан неподалеку от дома. "Он пытался скрыться, но не успел и был пойман полицейскими", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бытовая версия является приоритетной в деле о массовом расстреле.

"Рассматриваются все версии произошедшего. Однако приоритетная - давняя личная неприязнь подозреваемого к убитым соседям. Непосредственно стрельбу спровоцировал бытовой конфликт: подозреваемому показалось, что соседи нарушают его личное пространство и шумят поздно вечером", - сказал источник.

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