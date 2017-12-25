Миронов разъяснил причины поддержки Путина на пост президента

25.12.17 13:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Лидер эсеров Сергей Миронов объяснил, что эсеры поддержат Владимира Путина на выборах президента, поскольку он самовыдвиженец и 90 процентов сторонников партии поддерживают его.

Съезд партии эсеров начал работу в Москве в понедельник.

"Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия" будет предлагать съезду не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего президента Владимира Путина", - сказал он журналистам в понедельник.

"Почему президиум рекомендует такое решение? Известна социология, что подавляющее большинство сторонников нашей партии, включая членов партии, сочувствующих поддерживает действующего президента - около 90% наших сторонников считают необходимым, чтобы следующим президентом был Владимир Владимирович Путин", - сказал он.

Эсеры, по словам С.Миронова, не могут игнорировать мнение большинства сторонников и членов партии.

"Второе - для нас принципиально важно было, что Владимир Путин не стал выдвигаться от "Единой России", а пошел самовыдвиженцем, тем самым он призвал самые широкие политические и общественные силы России поддержат его и мы отвечаем ему именно этим", - сказал лидер эсеров.

По его словам, за последние полгода В.Путин также поддержал несколько принципиально важных законопроектов, на которых настаивали эсеры, и которые не давали принять единороссы, обладающие в Думе большинством.