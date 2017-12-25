Россия не оставит без ответа новые санкции США в случае их принятия

25.12.17 13:51

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле обеспокоены дискуссиями в США о дальнейших санкциях в отношении России и обещают не оставить их без ответа в случае принятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем о дискуссиях, которые ведутся и в общественном мнении, и в СМИ, и среди законодателей США относительно возможных новых санкций. Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказал он журналистам в понедельник.

Д.Песков также отметил, что "Россия, конечно же, прежде всего, руководствуется принципом взаимности в данном вопросе, и в случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа".

Говоря о том, каким этот ответ может быть, Д.Песков отметил, что этот вопрос остается за главой государства.

Пресс-секретарь президента также напомнил о негативном отношении Владимира Путина к санкциям, которые применяются в отношении России.

"Президент Путин последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными, и что Россия в принципе не собирается обсуждать тему отмены этих санкций и не делает этого. Это, скорее, вопрос, который должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующие решения", - сказал Д.Песков.