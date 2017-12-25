Специализированный сайт запустят в ХМАО для оказания социальных услуг гражданам

25.12.17 14:08

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Портал социальных услуг начнет работать в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 1 января 2018 года для оказания помощи нуждающимся гражданам, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

В пилотном варианте на ресурсе будут представлены три услуги - заказ социального такси, кратковременный присмотр за детьми и уход за тяжело больными гражданами.

По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, портал позволит жителям выбрать нужную организацию и воспользоваться ее услугами.

"Кроме государственных организаций, которые занимаются предоставлением этих (социальных - ИФ) услуг, создано много частных. Для того, чтобы у граждан был выбор в отношении того, где получить эту услугу, с одной стороны, с другой - создать условия для бизнеса по доступу к предложению, и создается эта электронная платформа", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Она отметила, что на портале будут зарегистрированы только проверенные добросовестные предприниматели и организации, предоставляющие соцуслуги.

Также сообщается, что портал будет тестироваться в течение 2018-2019 годов, а затем его планируется перевести на полномасштабный режим работы.