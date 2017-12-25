Аферистов осудили в Тюмени за хищение 50 млн рублей из областного бюджета

25.12.17 14:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес приговор трем мошенникам, признанным виновными в незаконном получении бюджетных субсидий, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что генеральные директора компаний ООО "Деловой мир" и ООО "Европром", а также их знакомый юрист использовали схему хищения бюджетных средств под видом оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм, чтобы получать субсидии в виде возмещения затрат по уплате первого взноса по этим договорам.

Согласно сообщению, руководители подставных фирм по указанию злоумышленников представляли поддельные документы в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Департамент перечислял фирмам бюджетные субсидии, которые мошенники забирали.

Всего за 2014 - 2016 годы из бюджета Тюменской области было похищено более 50 млн рублей.

В ходе следствия было арестовано имущество подельников на общую сумму более 31 млн рублей, кроме того, они добровольно возместили 4 млн рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, руководитель ООО "Деловой мир" осужден по ч.3 ст.30 чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном и особо крупном размере), а руководитель ООО "Европром" по ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Все трое получили по четыре года колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них оставшуюся сумму ущерба и обратил взыскание на арестованное в ходе следствия оборудование и имущество.