Крым может вернуть в федеральный бюджет 5,5 млрд руб., не освоенных по ФЦП в 2017 году

25.12.17 14:47

© РИА Новости. Илья Питалев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Республика Крым может по итогам 2017 года вернуть в федеральный бюджет более 5 млрд рублей, которые не были освоены им в рамках мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам в Симферополе в понедельник.

"Из 53 млрд рублей в федеральный бюджет будет возвращено около 5,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам С.Аксенова, недовыполнение ФЦП обусловлено, в частности, обжалованием результатов ряда торгов "людьми, которые не участвуют в конкурсных процедурах", а также "недостаточно качественным подходом к формированию технической документации".

Как сообщалось, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников оценил на три балла по пятибалльной шкале выполнение городом мероприятий ФЦП в текущем году. "В прошлом году я оценил работу на "два", в этом - на "тройку". Из 8,7 млрд рублей, которые идут по ФЦП, в этом году будут освоены порядка 7,5 млрд, процент неосвоения, вроде бы, некритичный", - говорил Д.Овсянников журналистам в декабре.

Правительство РФ в августе 2014 года утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя, затем вносило в нее правки. Последняя поправка внесена в октябре текущего года, расходы увеличены почти на 56 млрд рублей, или на 7%, до 825,4 млрд рублей. ФЦП рассчитана до 2021 года.