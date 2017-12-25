Экс-губернатор Воронежской области Гордеев назначен полпредом президента РФ в ЦФО

25.12.17 14:54

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля

"Назначить Алексея Гордеева полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

Ранее в понедельник, как сообщалось, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил врио главы региона Александра Гусева. "Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", - говорилось в тексте президентского указа.

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов в понедельник другим указом президента был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Биографические данные А.Гордеева

А.Гордеев родился 28 февраля 1955 года во Франкфурте-на-Одере (ГДР). В 1978 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1992 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Имеет степень доктора экономических наук, является действительным членом (академиком) Российской академии сельскохозяйственных наук.

В 1999-2000 годах А.Гордеев работал министром сельского хозяйства и продовольствия РФ, в 2000-2004 годах - заместителем председателя Правительства РФ-министром сельского хозяйства РФ, в 2004-2009 годах - министром сельского хозяйства России.

Пост губернатора Воронежской области А.Гордеев занимал с 12 марта 2009 года.