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25.12.17 15:08
Путин назначил Александра Беглова полпредом президента в СЗФО
"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
До этого А.Беглов занимал должность полпреда президента в Центральном федеральном округе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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