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25.12.17 15:08

Путин назначил Александра Беглова полпредом президента в СЗФО

© РИА Новости. Алексей Никольский
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

До этого А.Беглов занимал должность полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.



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