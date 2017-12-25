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25.12.17 16:35
Полиция подтвердила гибель пятерых человек в ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве
"Сегодня в 14.46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка.
По данным источника "Интерфакса", предварительная экспертиза показала, что водитель автобуса был трезв.
"По предварительным данным, в момент аварии водитель был трезв", - сказал собеседник агентства.
По данным источника "Интерфакса", попавший в ДТП автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково". Он также добавил, что водитель, управлявший автобусом, не был мигрантом.
В ДТП пострадали тринадцать пешеходов.
"В настоящее время известно о тринадцати пострадавших, все они - пешеходы", - сказал источник.
Тем временем в департаменте здравоохранения сообщили "Интерфаксу", что медики борются за жизнь одного тяжело раненного при аварии.
"По уточненным данным, в результате ДТП погибло четыре человека, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сказали в департаменте здравоохранения Москвы.
В компании-перевозчике Мострансавто "Интерфаксу" сообщили, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса имеет большой водительский стаж и прошел обязательный медосмотр перед рейсом.
"Водитель, 1959 года, не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет", - сказал представитель компании.
Водитель работает в компании с 2000 года и является гражданином России.
В качестве основной версии ДТП на Славянском бульваре в Москве является неисправность педали газа у автобуса, ставшего виновником этого происшествия, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"В качестве ключевой версии ДТП с автобусом в Москве рассматривается неисправность педали акселератора этого транспортного средства", - сказал собеседник агентства.
После аварии мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести проверку всего автобусного парка.
"Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", - сказал он, прибыв на место происшествия.
Как передает корр. "Интерфакса", вместе с С.Собяниным на место аварии приехали заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Кроме того, на место прибыл начальник столичной полиции Олег Баранов.
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