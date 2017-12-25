Съезд "Справедливой России" поддерживает Путина на выборах президента РФ

25.12.17 15:34

© РИА Новости. Михаил Климентьев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Партия "Справедливая Россия" на своем съезде в понедельник поддержала кандидатуру Владимира Путина на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года.

Делегаты съезда поддержали такое решение открытым голосованием, отказавшись, таким образом, выдвигать кандидата в президенты РФ от собственной партии.

Эсеры войдут в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет В.Путина как кандидата в президенты.