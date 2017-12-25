Основной версией смертельного ДТП в Москве является неисправность автобуса, версия теракта не рассматривается

25.12.17 15:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего с автобусом в Москве, основной является техническая неисправность транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что "версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается".