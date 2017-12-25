Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

25.12.17 15:52

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об оказываемой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на Славянском бульваре, где автобус сбил нескольких пешеходов и въехал в подземный переход.

"Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", - написал С.Собянин на своей странице в Твиттере в понедельник.

Он уточнил, что, по предварительной информации, автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек. Еще около 15 человек травмированы.

По данным источников, автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.