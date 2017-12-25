Набиуллина не видит предпосылок для возникновения "ипотечного пузыря" в РФ

25.12.17 16:06

© РИА Новости. Сергей Гунеев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Банк России не видит рисков возникновения "ипотечного пузыря" в РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Вы сказали слово "бум". Хороший рост, я бы назвала. Я тут не вижу никаких признаков "пузыря", ни рисков, хотя мы за рисками обязательно смотрим, понимаем, что ипотечное кредитование - это чувствительный сегмент, и он должен развиваться безрисково", - сказала Э.Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ ужесточает выдачу ссуд "с отсутствием первоначального взноса" для того, чтобы в этом сегменте не возникали "пузыри". "Но сейчас очень хороший темп роста", - подчеркнула председатель ЦБ.

"У нас действительно рекорд исторический по уровню ипотечных ставок, они стали однозначными, и растут объемы кредитования ипотеки, ипотека становится более доступной", - добавила Э.Набиуллина.

По ее словам, ставки по ипотеке уменьшились благодаря снижению инфляции.