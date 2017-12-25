Крым может отложить начало взимания курортного сбора до мая 2019 года

25.12.17 16:35

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сроки начала взимания курортного сбора в Крыму могут быть сдвинуты на год, этот вопрос обсудят отельеры в конце января 2018 года, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"В комитете есть живое, реальное опасение, связанное с техническим исполнением этого закона. Проблема не в 10 рублях, проблема в том, что люди после дороги, после парома или через аэропорт, потом на автобусе, добравшись к месту отдыха, проведут на регистрации 30-40 минут, как минимум. Это может дать тот самый негативный толчок, о котором мы все говорим", - сказал он журналистам в понедельник в Симферополе.

"В конце января проведем круглые столы о готовности к приему туристов, по внедрению этого сбора. Мы сомневаемся, что хватит трех месяцев, чтобы все подготовились. Если мы будем понимать, что 100% мы сможем 1 мая 2018 года организовать работу на местах, в объектах размещения, то тогда вносить изменения (в региональный закон - ИФ) мы не будем, но если будет 50% на 50% - успеем/не успеем - то однозначно мы будем вносить изменения по продлению срока начала - с 1 мая 2019 года", - сказал А.Черняк.

Как ожидалось, эксперимент по взиманию курортного сбора будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Краснодарский край и Крым установили 10-рублевый курортный сбор,

Алтайский край решил брать с туристов по 30 рублей, в Ставропольском крае - по 50 рублей.