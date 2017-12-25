Экстренное предупреждение объявлено из-за угрозы схода снежных лавин в горах Карачаево-Черкесии

25.12.17 16:39

© РИА Новости. Владимир Иванов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин в горах республики в период 25-28 декабря.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений", - сообщает чрезвычайное ведомство.

Также из-за снежных лавин, по данным МЧС, могут пострадать линии связи и электропередач.