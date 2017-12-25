СКР возбудил уголовное дело по двум статьям после ДТП с автобусом в Москве

25.12.17 16:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело после дорожного происшествия с автобусом, сбившим людей в подземном переходе на западе Москвы, по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в пресс-службе.

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, в результате чего погибли люди, утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, при этом тормоза не сработали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК).

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - сообщили в пресс-службе.