По уточненным данным, в ДТП с автобусом в Москве погибли четыре человека, двое в тяжелом состоянии

25.12.17 17:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Четыре человека погибли в результате съезда автобуса в переход на Славянском бульваре в Москве, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте здравоохранения.

"По уточненным данным, в ДТП в Москве погибли четыре человека, состояние двух пострадавших оценивается, как тяжелое", - сказали в Департаменте здравоохранения.

Там не уточнили точное количество пострадавших.

По данным источника "Интерфакса", в результате происшествия пострадали от 13 до 15 человек.

Состояние девяти пострадавших в результате съезда автобуса в подземный переход на Славянском бульваре в Москве оценивается как средней тяжести, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Состояние девяти пострадавших, по мнению врачей, среднетяжелое, они находятся в столичных больницах", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что еще два человека от госпитализации отказались.