ЦИК РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального в президенты

25.12.17 17:56

© РИА Новости. Валерий Мельников

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома в понедельник.

За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них Николай Левичев отказался принять участие в голосовании.

Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.

Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей".

"Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", - сказал А.Навальный.

Оппозиционный политик заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.

"Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы", - заявил А.Навальный в понедельник журналистам.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

"Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое", - сказал оппозиционер.

"Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации", - сказал А.Навальный.