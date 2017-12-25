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25.12.17 17:56
ЦИК РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального в президенты
Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании Центризбиркома в понедельник.
За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них Николай Левичев отказался принять участие в голосовании.
Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.
Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей".
"Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", - сказал А.Навальный.
Оппозиционный политик заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.
"Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы", - заявил А.Навальный в понедельник журналистам.
Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.
"Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое", - сказал оппозиционер.
"Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации", - сказал А.Навальный.
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