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26.12.17 06:25
Резидент Свободного порта Владивосток сдал первый дом в рамках программы "Жилье для российской семьи"
Строительство 192-квартирного дома Владивостока завершило "ООО Восточный луч", резидент Свободного порта Владивосток.
"Все квартиры двух- и трехкомнатные, с балконами. Каждый квадратный метр жилья обошелся участникам программы "Жилье для российской семьи" в 35 тыс. рублей", - сказал заместитель директора по развитию ООО "Восточный Луч" Алексей Исаков, слова которого приведены в сообщении.
Проектом предусмотрено дальнейшее развитие дорожной и транспортной инфраструктуры микрорайона.
Инвестиционный проект компании подразумевает строительство трех 9-этажных домов общей площадью жилой застройки 36 тыс. квадратных метров.
Стоимость проекта превышает 1,4 млрд рублей.
Второй и третий дома планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.
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